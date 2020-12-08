Москва, , 14:58 — REGNUM Требования по профилактике коронавирусной инфекции будут не нужны в российских школах в новом учебном году, если эпидемическая ситуация улучшится весной. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 8 декабря в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

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Она отметила, что правила профилактики COVID-19 продлены в школах до 2022 года, так как они себя оправдали для очного обучения в условиях пандемии. Речь идёт именно о правилах, а не об ограничениях, которые позволяют детям посещать школу.

«Если мы увидим весной, что дальше это не нужно, конечно, к 1 сентября это изменим», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что эпидемиологическая ситуация в стране напряжённая, но обучение в школах организовано так, что дети могут очно заниматься.

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