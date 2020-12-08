Белгород, , 15:22 — REGNUM Совещание с участием представителей предприятий, занимающихся оптовыми поставками лекарств, намерены провести власти Белгородской области. Обсуждать будут наличие препаратов, пользующихся ажиотажным спросом и у покупателей аптек. Об этом 8 декабря на заседании регионального оперативного штаба сказал врио губернатора Вячеслав Гладков.

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Совместное совещание поручено организовать департаментам экономического развития и здравоохранения и социальной защиты населения области. В профильных ведомствах уже ведут мониторинг наличия медикаментов в аптечной сети и в стационарах.

«Давайте соберём всех, кто на территории области занимается оптовыми поставками медицинских препаратов и проведём с ними совещание по наличию каждого лекарства. Понимаю, что есть дефицит в сетях. Нет недостатка в наших лечебных заведениях — ни одной пока жалобы я не услышал от жителей, когда человек заболел ковидом и не получил лекарственных препаратов. Но жалоб о том, что отдельных препаратов не хватает в рознице, очень много. Я понимаю, что есть ажиотажных спрос, есть какие-то элементы паники у людей», — отметил Вячеслав Гладков.

Коечный фонд ковид-госпиталей в регионе занят на 80%.