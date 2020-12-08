Курган, , 14:42 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 106 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 31 зарегистрирован в Кургане, сообщает 8 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 105 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 8 декабря выявлено 9645 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 8307 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.