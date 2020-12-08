Махачкала, , 14:42 — REGNUM Жители Дагестана за 11 месяцев 2020 года оплатили лишь 68% от общего объема потребленной ими электроэнергии. Суммарный долг населения республики перед энергетиками на начало декабря превысил 6,4 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе ПАО «Россети Северный Кавказ».

К энергосбытовой деятельности группы «Россети Северный Кавказ» относятся регионы Северо-Кавказского федерального округа (кроме Ставрополья) и Калмыкия. В целом жители этих субъектов РФ за 11 месяцев текущего года рассчитались за 78% от объема потребленной электроэнергии, что на 12% ниже показателя за аналогичный период 2019 года.

«Суммарные долги населения, находящегося на обслуживании гарантпоставщиков группы «Россети Северный Кавказ», на 1 декабря превысили 11,5 млрд рублей. Больше половины этой задолженности — свыше 6,4 млрд рублей — приходится на долю жителей Дагестана», — отметили в компании.

Только с января по ноябрь 2020 года суммарный прирост задолженности жителей всех указанных республик составил порядка 2,1 млрд рублей. Снижение уровня платежей в сравнении с прошлогодними показателями зафиксировано во всех регионах энергосбытовой деятельности компании. Самый низкий уровень платежной дисциплины отмечен в Ингушетии — жители республики заплатили лишь за 42% от потребленной ими электроэнергии.

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