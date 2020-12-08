Курск, , 14:36 — REGNUM На строительной площадке Курской АЭС-2 4 декабря погиб рабочий. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Государственную инспекцию труда в Нижегородской области.

«На территории объекта строительства энергоблока Курской АЭС монтажник выполнял работы по управлению башенного крана в качестве стропальщика. Во время спуска крюковой подвески крана на настил фермы консоли, конструкция обрушилась под весом крюка. Произошло падение конструкции с настилами вместе с монтажником. Пострадавший работник получил тяжелые повреждения в виде открытого перелома костей черепа, не совместимые с жизнью. Мужчина скончался», — говорится в сообщении ведомства.

Погибшему монтажнику было 35 лет, он работал в Курском филиале ООО «Трест РосСЭМ». Государственная инспекция труда в Курской области проводит расследование, материалы которого направят в Нижегородскую область.