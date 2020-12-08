Душанбе, , 14:33 — REGNUM Доктор Института здоровья США Ораш Алои объяснил причину слабого распространения коронавируса в Таджикистане, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Эксперт отметил, что Таджикистан — это горная страна с небольшим скоплением людей. Алои считает, что в условиях горной местности хорошо поддерживать безопасную дистанцию.

В видеоконференции по профилактике и лечению COVID-19 приняли участие представитель минздрава Таджикистана. Участники мероприятия отметили, что регулярное проветривание жилых помещений и общественного транспорта предотвращает распространение вируса.

Отметим, по данным на 7 декабря в Таджикистане выявили 12 469 случаев заражения коронавирусом, в том числе 39 — за минувшие сутки. Ежедневно в республике выявляют не более 40 случаев. Кроме того, республика не столкнулась со второй волной коронавируса.