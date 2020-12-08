Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Бывшего генерального директора петербургского ОАО «Метрострой» Николая Александрова, которого обвиняют в крупной растрате средств компании, отпустили из-под домашнего ареста, поменяв меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом 8 декабря сообщает издание «Фонтанка».

Напомним, Николай Александров фактически «унаследовал» руководство «Метростроем» от своего отца Вадима Александрова, возглавлявшего компанию на протяжении десятилетий.

Задержали Александрова-младшего еще 10 декабря 2019 года вместе с гендиректором филиала управления производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым. Им инкриминируется мошенничества в особо крупном размере на поставках щебня для Фрунзенского радиуса петербургского метро, речь идет о сумме 178 млн рублей.

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Сначала Александров был заключен в СИЗО, затем меру пресечения ему смягчили на домашний арест. Однако в апреле 2020 года ему предъявили еще одно обвинение — теперь в связи с поставками кабеля на тот же Фрунзенский радиус еще на 155 млн рублей. И вновь взяли под стражу.

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По версии следствия, Николай Александров способствовал подписанию от лица «Метростроя» соглашений с ООО «Циклон КЗС» на заведомо невыгодных условиях с целью причинения вреда компании.

8 декабря 2020 года срок содержания под домашним арестом Александрова истек. Поскольку следствие не вышло в суд с ходатайством о продлении данной меры пресечения, Николай Александров дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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