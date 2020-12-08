Самара, , 14:33 — REGNUM Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы более 9 °C сохранится в Самарской области. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ФГБУ «Приволжское УГМС».

По сообщению пресс-службы ведомства, аномально холодная погода сохранится в регионе с 9 декабря по 13 декабря. В связи с этим по области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Сообщается, что ночью по области ожидается понижение температуры до минус 25 °C, а днем столбик термометра может опуститься до минус 14 °C. Местами ожидается изморозь и гололедица.

Сотрудники МЧС РФ по региону рекомендует жителям уменьшить время пребывания вне помещений и не допускать переохлаждения.

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