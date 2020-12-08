Париж, , 14:50 — REGNUM Французская национальная антитеррористическая прокуратура потребовала наказание в 30 лет лишения свободы для вдовы Амеди Кулибали, одного из организаторов атаки на редакцию журнала Charlie Hebdo 7 января 2015 года и захвата магазина кошерных продуктов в Париже 9 января того же года.

Как сообщает Le Figaro, во вторник, 8 декабря, прокуратура потребовала для Хаят Бумедьен, которая, по мнению следователей, «сыграла важную роль в подготовке терактов» и «стала инструментом пропаганды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», 30 лет лишения свободы, 20 из которых — без права на условно-досрочное освобождение.

Суд над предполагаемыми сообщниками террористов, совершивших нападение на редакцию Charlie Hebdo, проходит в отсутствие Бумедьен, которая предположительно находится в Сирии.

Напомним, судебный процесс над сообщниками террористов, совершившими нападение на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года, ранее продлили.

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