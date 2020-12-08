Тюмень, , 14:18 — REGNUM У беременной девушки-сироты из Тобольска не отберут ребёнка из-за отсутствия жилья. Об этом газете «Тюменская область сегодня» сообщили в региональном департаменте социального развития.

«Ребёнок может быть отобран из семьи только в случае угрозы его жизни и здоровью. Отсутствие собственного жилья к этому не относится», — сообщила пресс-секретарь ведомства Лариса Спицына.

Девушка на протяжении всего периода проживания в замещающих семьях получала необходимую помощь. По достижению совершеннолетия она включена в список сирот, которым положено жильё. До момента предоставления квартиры, сиротам возмещается плата за найм жилплощади.

Напомним, в Тобольске беременная девушка-сирота не получила положенное по закону жильё и ей некуда принести будущего новорождённого ребёнка. Она сообщила СМИ, что в соцзащите ей отказали в предоставлении положенных квадратных метров. Мало того, пригрозили отобрать будущего ребёнка, если у неё не будет крыши над головой. К проверке информации подключились СКР и прокуратура.

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