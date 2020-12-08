Ташкент, , 14:12 — REGNUM Узбекистану не удастся избежать второй волны коронавируса, заявил министр здравоохранения республики Абдухаким Хаджибаев на встрече с послом Индии Манишем Прабхатом, сообщили в телеграм-канале министерства.

Глава минздрава Узбекистана отметил, что принятые меры позволили существенно снизить количество случаев заболевания. «Есть понимание, что по опыту многих других стран второй волны COVID-19 не избежать», — сказал министр.

По его словам, в стране готовы ко второй волне коронавируса. В частности, на время улучшения эпидемиологической ситуации заморожена работа 110 больниц, которые при обострении ситуации возобновят свою работу.

Индийский дипломат, в свою очередь, отметил, что в Индии разрабатываются три вакцины против коронавируса. Прабхатом считает, что эти вакцины могут быть полезны Узбекистану.

Стороны обсудили развитие сотрудничества по обмену студентами. В частности, индийские молодые люди всё чаще интересуются медицинским образованием в Узбекистане.

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