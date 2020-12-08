Архангельск, , 14:12 — REGNUM За минувшие сутки в Архангельской области COVID-19 подтвердили у 396 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, среди новых заболевших — 102 архангелогородца, 57 новодвинцев, 53 северодвинца, 45 жителей Каргопольского района.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает расти в Котласском, Виноградовском, Верхнетоемском и других районах области.

«Среди новых случаев также один завозной: заболевший — житель Архангельской области, вернувшийся с отдыха в Турции», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за две недели умерли 68 человек с COVID-19.