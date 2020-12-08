Москва, , 14:09 — REGNUM Нововведения МВД об отказа в приеме экзамена на водительские права в группах от автошкол оправданы. Автошкол должны нести ответственность за прринимаемых на обучение граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«С введением новых правил с апреля 2021 года, при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения и порядка взаимодействия автошкол с подразделениями Госавтоинспекции, увеличивается список ограничений, препятствующих в их получении.

В 2014 году Министерство образования РФ признало автошколу полноценным учебным заведением. Согласно правилам лицензирования, автошкола в настоящее время должна получить заключение Госавтоинспекции на соответствие своей базы учебным программам.

Соответственно данное препятствие в получение водительского удостоверения является логичным закреплением его в новых правилах. Если такая проблема в документах учебного заведения выяснится уже после получения прав — тогда их водительское удостоверение будет аннулировано.

Важно отметить, что учебное заведение несет юридическую ответственность за осуществление деятельности без лицензии или при нарушении порядка лицензии. За нарушение лицензионных требований и условий предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Также необходимо предоставлять в полицию информацию о списках кандидатов, обучающихся в автошколах в течении пяти дней со дня начала обучения. В настоящее время этот срок составляет один месяц. Также говориться, что требования о «персональных данных» будут соблюдены.

Таким образом, чтобы не стать участником уголовного или административного дела автошколе нужно соблюдать все требования законодательства РФ. В противном случае ведомственная или прокурорская проверка неизбежна», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД РФ назвало основания для отказа в приеме экзамена на права в группах от автошкол. Отныне, если автошкола не предоставит сведений о своих учениках в полицию, ГИБДД сможет отказать в прохождении экзаменов на получение водительского удостоверения.

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