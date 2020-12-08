Москва, , 14:11 — REGNUM До середины следующей недели в столице России не ожидается резких и сильных снегопадов. Об этом 8 декабря заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции.

«До середины следующей недели не видно резких и сильных снегопадов. Нельзя исключать, что с воскресенья небольшой снежок может выпадать», — заявил синоптик.

Также он уточнил, что осадки в Москве в это время могут выпасть в количестве 1−2 мм и это не будет способствовать образованию снежного покрова в российской столице. При этом Вильфанд пояснил, что снега не будет из-за мощного антициклона, обуславливающего погоду в Московском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что осень текущего года стала наиболее теплой за всё время метеонаблюдения в России.