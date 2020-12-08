Элиста, , 14:08 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки не зафиксировали ни одного летального исхода среди пациентов с COVID-19. Позитивные данные пришли впервые за несколько дней, передаёт ИА REGNUM 8 декабря.

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За весь период пандемии в Калмыкии скончались 166 пациентов с коронавирусом.

ИА REGNUM сообщало, что за сутки положительный результат теста получили 94 жителя республики, 95 пациентов победили коронавирус и были выписаны с выздоровлением.

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