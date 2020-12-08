Кострома, 8 декабря 2020, 14:35 — REGNUM Студентам Костромского государственного университета, переболевшим COVID-19, помогут материально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила проректор КГУ Ольга Скрябина.

Костромской государственный университет
Костромской государственный университет

Получить денежную поддержку могут учащиеся, имеющие документально подтвержденные результаты положительного теста на наличие SARS-CoV-2. Единовременная выплата для «бюджетников» составит 5 тысяч рублей, для студентов-контрактников — 2,5 тысячи рублей. Средства студентам перечислят в декабре 2020 года. Практику выплат в КГУ планируют продолжить в 2021 году.

Напомним, в Костромском государственном университете обучается около 8 тысяч студентов, по последним данным новая коронавирусная инфекция подтверждена только у 30. На данный момент в вузе введён смешанный формат обучения — теоретические занятия проходят дистанционно, практические навыки юноши и девушки осваивают небольшими группами в отдельных аудиториях.

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