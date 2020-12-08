Кострома, , 14:35 — REGNUM Студентам Костромского государственного университета, переболевшим COVID-19, помогут материально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила проректор КГУ Ольга Скрябина.

Костромской государственный университет

Получить денежную поддержку могут учащиеся, имеющие документально подтвержденные результаты положительного теста на наличие SARS-CoV-2. Единовременная выплата для «бюджетников» составит 5 тысяч рублей, для студентов-контрактников — 2,5 тысячи рублей. Средства студентам перечислят в декабре 2020 года. Практику выплат в КГУ планируют продолжить в 2021 году.

Напомним, в Костромском государственном университете обучается около 8 тысяч студентов, по последним данным новая коронавирусная инфекция подтверждена только у 30. На данный момент в вузе введён смешанный формат обучения — теоретические занятия проходят дистанционно, практические навыки юноши и девушки осваивают небольшими группами в отдельных аудиториях.

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