Чита, , 13:57 — REGNUM В Забайкальский край, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, прибыли гематологи Минздрава России. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, основная задача столичных экспертов — оказать содействие и консультативно-методическую помощь медицинским работникам Забайкалья.

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«Это наш плановый и первый визит в Забайкальский край. Сегодня мы работаем в онкологическом диспансере в двух отделениях — химиотерапии и гемобластоза. Итоги мы будет подводить уже 11 декабря, как закончим работу на всех площадках, которые запланировали. Мы предоставим нашим коллегам свои рекомендации в соответствии с теми особенностями работы, которые есть в медицинских учреждениях края», — пояснила глава мобильной группы — доктор медицинских наук Татьяна Гармаева.

Также в рамках проекта «вуз-регион» специалисты планируют встретиться с представителями Читинской государственной медицинской академии, чтобы обсудить реализацию регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами» в Забайкалье.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой, на 8 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 21 621 человека, причём 265 из них добавились только за последние сутки.

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