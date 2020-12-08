Элиста, , 13:57 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние 24 часа положительный результат теста на коронавирус получили 94 человека. После COVID-19 выздоровели 95 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 8 декабря.

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В настоящее время в ковидных стационарах лечение получают 688 пациентов, из них 14 человек находятся в тяжёлом состоянии, 48 жителей республики — в Верхнеяшкульском госпитале для долечивания. На самоизоляции остаются 4 тыс. 333 человека.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 12 тыс. 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением 10 тыс. 272 жителя республики.

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