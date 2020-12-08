Астрахань, , 13:57 — REGNUM Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин 7 декабря отравился хлором в бассейне спорткомплекса «Динамо», куда прибыл во время эвакуации детей, сообщил портал «Арбуз».

Министр был одним из первых, кто вошел вместе со спасателями в помещение, где дети отравились хлором, и тоже получил отравление токсичными парами. Он отказался от госпитализации, но позже был доставлен в больницу, о чем написал на своей странице в соцсети. 8 декабря Спирин уже вернулся на рабочее место.

Как уже сообщало ИА REGNUM, госпитализированы с отравлением хлором были 32 человека, 20 из которых — дети. Возбуждено уголовное дело.

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