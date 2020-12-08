Оренбург, , 13:54 — REGNUM В Оренбургской области за сутки зафиксирован летальный исход у пяти пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает 8 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии жертвой заболевания стал 241 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

На сегодняшний день в больнице лечение получают 1228 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них состояние 383 человек медики оценивают как тяжелое, 734 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном. К аппаратам ИВЛ подключены 48 пациентов, 668 — получают кислородную поддержку.

Напомним, в регионе с конца марта выявлено 24 626 случаев заражения коронавирусом. Оправились от болезни 21 340 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусом