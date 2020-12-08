Оренбург, , 13:52 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 178 носителей коронавируса, сообщает 8 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта в регионе зафиксировано 24 626 случаев заражения.

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Среди носителей SARS-CoV-2 дети занимают 6,7%, трудоспособное население в возрасте от 18 до 59 лет — 47,8%, остальная доля приходится на пожилых людей старше 60 лет.

Стоит отметить, что суточный показатель выздоровлений превысил показатель выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом: 198 против 178.

Напомним, ранее минздрав заявил о стабилизации эпидситуации в регионе.

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