Улан-Удэ, , 13:51 — REGNUM Организаторы конкурсы региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» подвели итоги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, победителем стали бурятские позы или буузы, наряду с подмосковными сырами и дагестанской бараниной.

Как отмечается, буузы — это традиционное блюдо бурятского и монгольского народов, родственное китайским баоцзы, тюркским мантам и грузинским хинкали. Для его приготовления используется фарш из баранины, говядины, свинины и их сочетаний. Готовится на пару в специальных кастрюлях — позницах.

«Отличительной особенностью является бульон внутри каждой буузы. Поэтому правильно есть буузы так: делаете небольшой надкус, не переворачивая позбуузу, выпиваете весь бульон, а потом уже доедаете все остальное», — сообщается на сайте конкурса.

Блюдо популярно не только в Бурятии, но и в соседних Иркутской области и Забайкальском крае. Добавим, что помимо бууз в конкурсе представили ещё четыре бурятских бренда: облепиху, чаи из байкальских трав, боргойскую баранину и смолку.

Подведены итоги первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Победителями за звание лучшего регионального бренда стали бурятские буузы, дагестанская баранина и сыры Подмосковья.