Орел, , 14:11 — REGNUM В Орловской области 8 декабря выявлено 165 носителей коронавируса, что на три больше, чем сутки ранее. Выписаны 299 пациентов, трое скончались, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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С начала пандемии в Орловской области подтверждено 17 тыс. 305 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 15 тыс. 136 человек, продолжают лечение 1953 пациента.

За минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода. Всего от осложнений на фоне инфекции скончались 216 человек.