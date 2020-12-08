Новосибирск, , 13:50 — REGNUM Достраивать проблемные объекты микрорайона «Новомарусино» в Новосибирске планируют с применением механизма ППК «Фонд». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Такую позицию министерства строительства Новосибирской области 8 декабря подтвердили уполномоченные представители ППК «Фонд» (г. Москва) на совещании по ситуации по восстановлению нарушенных прав дольщиков микрорайона «Новомарусино», — уточнили новосибирские власти. — Однако, сделать это возможно только после снятия с земельных участков обременения в виде залога банка».

У застройщика — ООО «ДЖН», который признан банкротом, — есть открытая кредитная линия в ПАО «Промсвязьбанк» (под залог земельного участка), что не позволяет сейчас конкурсному управляющему начать процедуру межевания земельных участков для поэтапного принятия решений о достройке объектов.

По словам заместителя министра строительства области Алексей Колмаков, министерством предприняты все необходимые шаги для включения долгостроев «Новомарусино» в перечень домов, которые будут достаиваться при помощи ППК «Фонд».

"В бюджете Новосибирской области на 2020−2022 годы предусмотрены средства в размере 689 млн рублей на софинансирование достройки проблемных объектов, в том числе домов микрорайона «Новомарусино». Мы заручились поддержкой ППК «Фонд» в решении вопроса достройки этих домов, остаётся решить технические детали арбитражному управляющему», — отметил Колмаков.

Напомним, обманутыми дольщиками признаны около 800 человек.

Ранее обманутые дольщики «Новомарусино» объявили голодовку.

Читайте также: Новосибирские дольщики начали голодовку «до победы»