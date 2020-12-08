Москва, , 13:55 — REGNUM Вопросы, связанные с охраной труда, требуют особого внимания в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в приветствии премьер-министра РФ Михаила Мишустина участникам проходящей 8 декабря специализированной выставки «Безопасность и охрана труда».

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Глава российского правительства отметил, что участники мероприятия представляют разные страны, компании, предприятия и организации, но их объединяет искреннее стремление защитить здоровье людей, находящихся на работе.

«Сегодня, когда весь мир борется с новой коронавирусной инфекцией, вопросы охраны труда требуют повышенного внимания», — говорится в обращении Мишустина, зачитанном на выставке.

Мишустин подчеркнул, что в период пандемии особая роль принадлежит производителям и поставщикам средств индивидуальной защиты. Важно, что им удалось оперативно перестроиться, нарастить выпуск продукции. Это позволило спасти тысячи жизней.

Отметим, выставка «Безопасность и охрана труда» проходит в онлайн-формате.