Тобольск, Тюменская область, 8 декабря 2020, 13:43 — REGNUM Тюменские следователи проверяют информацию о беременной девушке-сироте из Тобольска, которой не предоставили положенную по закону квартиру. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Информация о 18-летней девушке без жилья появилась на портале LifeDD. Как сообщает издание, она потеряла обоих родителей в подростковом возрасте и жила в приёмных семьях. Сейчас проживает с братом на съёмной квартире.
Девушка обращалась в органы опеки с просьбой получить социальное жильё, но ей отказали, предложив за съёмную квартиру 3,6 тыс. рублей в месяц.
«Мне сказали, что отберут новорожденного, если я не найду жилплощадь», — сообщила будущая мать изданию.
Следователи проведут проверку информации, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба следствия.
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