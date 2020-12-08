Тобольск, Тюменская область, , 13:43 — REGNUM Тюменские следователи проверяют информацию о беременной девушке-сироте из Тобольска, которой не предоставили положенную по закону квартиру. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Информация о 18-летней девушке без жилья появилась на портале LifeDD. Как сообщает издание, она потеряла обоих родителей в подростковом возрасте и жила в приёмных семьях. Сейчас проживает с братом на съёмной квартире.

Девушка обращалась в органы опеки с просьбой получить социальное жильё, но ей отказали, предложив за съёмную квартиру 3,6 тыс. рублей в месяц.

«Мне сказали, что отберут новорожденного, если я не найду жилплощадь», — сообщила будущая мать изданию.

Следователи проведут проверку информации, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба следствия.

Читайте развитие сюжета: Тюменские чиновники пообещали не отбирать ребёнка у бездомной сироты