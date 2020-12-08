Москва, , 13:59 — REGNUM Общий размер ущерба, который ПАО НК «Роснефть» причинил её бывший вице-президент Виктор Ишаев, ранее занимавший пост губернатора Хабаровского края, составляет около 200,1 млн рублей. Об этом сообщил представитель гособвинения, зачитывая показания представителя компании на предварительном следствии во время рассмотрения дела в Замоскворецком районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из показаний представителя Роснефти следует, что компания входит в число крупнейших мировых лидеров по добыче и реализации нефти. Поэтому уголовное дело в отношении её бывшего вице-президента, обвиняемого в растрате средств компании ударила по репутации компании.

Потери от ущерба деловой репутации в компании оценили в 185 млн рублей, следует из зачитанных материалов дела. Ранее, давая показания в суде, представитель Роснефти указал на то, что ущерб от завышения стоимости аренды помещений и чрезмерной площади снимаемых площадей для представительства компании в Хабаровске, составляет 15,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно материалам дела, в период с 2014 по 2019 год Ишаев, занимая пост вице-президента «Роснефти», обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией об аренде помещения площадью в 280 квадратных метров, которое использовалось под представительство компании в Хабаровском крае, директором которого был второй фигурант дела Геннадий Кондратов, который во время заседания суда 8 декабря признал свою вину в растрате. При этом Ишаев признавать себя виновным отказался.

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