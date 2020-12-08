Барнаул, , 13:37 — REGNUM В Алтайском крае прививочная кампания против гриппа окончится позже обычного. Как пояснили сегодня, 8 декабря, в региональном министерстве здравоохранения, если раньше прививки прекращали делать 1 ноября, то в 2020 году население будут прививать вплоть до реализации последней дозы.

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"В рамках прививочной кампании против гриппа в текущем году у нас запланировано привить 60% населения Алтайского края — 1 407 839 человек. Вакцина поступала в регион в несколько этапов, последнюю партию мы еще ждем. На сегодня привито более миллиона человек, это 85% от запланированного числа», — пояснила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

По её словам, в настоящее время случаев гриппа в регионе не зарегистрировано. По наблюдениям медиков, в связи с эпидемией коронавируса жители Алтайского края более активно прививаются от гриппа.

«Отрадно отметить, что в текущем году многие пожилые люди и хронические пациенты охотно идут на вакцинацию. Мало того, учитывая опыт прошлых лет, они уже с весны начинают интересоваться, когда же в поликлинику поступит вакцина от гриппа. В современной эпидемиологической ситуации это крайне важно, потому что грипп ослабляет иммунитет и способствует не только обострению хронических, но и развитию вирусных заболеваний», — подчеркнула заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №3 г. Барнаула Вера Карпова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за неделю с 23 по 29 ноября 2020 года в крае зарегистрировано 18,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на уровне 2019 года.

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