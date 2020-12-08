Ташкент, , 13:37 — REGNUM Чирчикский реликтовый тугайный лес в Куйчирчикском районе Ташкентской области оказался под угрозой уничтожения, 8 декабря сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на активиста Октавиана Верякина.

По его словам, с каждым годом количество деревьев в лесу сокращается. «Вокруг всё распахали под пруды рыбхозов и добычу щебня и гальки», — сказал Верякин.

Он отметил, что сохранился небольшой участок леса. Активист призвал экологов вмешаться в процесс вырубки деревьев.

Отметим, тугайные леса — это разновидность пойменных галерейных лесов. Они растут по берегам непересыхающих рек Туркестана, в том числе Амударьи и Сырдарьи.

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