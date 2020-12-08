Орел, 8 декабря 2020, 13:58 — REGNUM Досрочно выйти на новогодние каникулы могут школьники Орловской области. В случае сохранения или ухудшения текущей эпидситуации отдых детей начнётся на четыре дня раньше, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Вопрос досрочного выхода на каникулы обсуждался на заседании регионального оперативного штаба 7 декабря. Сейчас в школах области на карантине находятся 1386 человек, в детских садах — 12 человек.
Всего в Орловской области болеют ОРВИ 7445 школьников и воспитанников детских садов, а также 1104 сотрудника образовательных организаций. Коронавирус выявлен у 209 обучающихся и 227 работников сферы образования.