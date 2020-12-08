Москва, , 13:24 — REGNUM Продолжающийся рост популярности микрофинансовых (МФО) организаций в России не стал сюрпризом — в 2020 году многие потеряли работу и доходы снизились, больше людей стали клиентами как раз МФО, нежели банков, заявил 8 декабря ИА REGNUM основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

«Люди теряют работу, подработку, им становится сложнее платить по кредитам и им надо получить новый кредит на жизненно необходимые вещи, либо чтобы отдать старый кредит. Обычный банк не может позволить себе выдать рискованным клиентам кредит. А МФО может и хочет, надеясь заработать с их повышенными ставками раньше, чем человек перестанет платить по кредитам», — отметил эксперт.

По его мнению, секрет успеха МФО у россиян прост — они живут за счет того, что работают с аудиторией, у которой нет доступа к банковским продуктам. Обычно это люди, которые либо такой доступ потеряли, либо не могут по другим причинам получить адекватные кредиты.

«Ужесточение требований к получателям кредитных карт также способствует притоку людей в МФО, как сообщает БКИ «Эквифакс». Уровень одобрения по кредитным картам снизился до 22%, а значит, получить кредитную карту с более-менее посильными процентами может лишь каждый пятый заемщик. Получив отказ в банке, люди идут в МФО», — пояснил Гужиков.

Он полагает, что сегмент МФО испытывает последний всплеск популярности. «У нас поменяется финансовый ландшафт, и они уйдут в прошлое. Какое-то время они еще будут пользоваться спросом, но в итоге все всё равно перейдут к использованию более щадящих форм кредитования. В 2021 МФО, предположительно, будут продолжать наращивать объем выданных кредитов, однако его рост будет сдерживаться качеством заемщиков — риск просрочек также будет велик. Все будет зависеть от динамики доходов населения, но в целом перспективы МФО неутешительны и век непомерных процентов, вгоняющих заемщиков в еще большую долговую нагрузку, близится к концу», — резюмировал эксперт.