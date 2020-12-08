Тамбов, , 13:23 — REGNUM В Тамбовской области 8 декабря подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 14 тыс. 251 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 13 тыс. 77 пациентов, в том числе 232 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 127 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

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