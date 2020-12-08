Самара, , 13:20 — REGNUM Уникальную операцию на позвоночнике провели врачи больницы им. Н.И.Пирогова в Самаре. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, врачи нейрохирургического отделения этой больницы сделали операцию на позвоночнике способом, который выполнен в России впервые. Заведующий нейрохирургическим отделением больницы им. Пирогова Сергей Сергеев впервые установил искусственный поясничный межпозвонковый диск из правостороннего доступа. Да этого момента искусственные диски устанавливались только слева.

Сообщается, что сложность этой операции состоит в переднем доступе к позвоночнику через живот с деликатным выделением полой вены и аорты. Этой уникальной технологией владеют не так много хирургов во всем мире. Поэтому операции зачастую проводят из левостороннего доступа: это значительно облегчает подход к позвонкам.

По словам пациента, после операции он смог встать уже на следующий день и сейчас чувствует себя удовлетворительно.

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