Петрозаводск, , 13:21 — REGNUM В Республике Карелия в учреждениях социального обслуживания, где подопечные проживают длительное время, организуют изоляторы для пациентов с лёгкой формой COVID-19. Об этом 8 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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«Обязательное требование — шлюзы для входа и выхода из изолятора: там медперсонал будет переодеваться и проходить дезинфекцию», — утончили в оперштабе.

Больных в средней степени тяжести и с тяжелыми формами COVID-19 направляют в стационары.

Напомним, за прошедшие сутки впервые за вторую волну в регионе отмечен существенный суточный спад выявленных зараженных. В Карелии было зарегистрировано 388 новых инфицированных, что на 84 случая меньше, чем было выявлено сутками ранее. Также в республике не зафиксировано ни одного нового летального исхода от COVID-19.

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