Тбилиси, , 13:17 — REGNUM Вирус гриппа в Грузии впервые в этом сезоне выявили на прошлой неделе. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 8 декабря объявил глава Национального центра Амиран Гамкрелидзе по контролю заболеваний на брифинге.

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Как рассказал врач, был выявлен вирус типа «В». Тип «А» пока не обнаружили.

«Мы не знаем, насколько активным будет грипп в этом году. Если взять опыт Южного полушария, то летний грипп там был менее активным», — отметил Гамкрелидзе.

Он добавил, что более низкие темпы распространения гриппа в других странах, скорее всего, можно объяснить тем, что население там соблюдает меры по профилактике распространения коронавируса, что работает против всех видов инфекций.

Гамкрелидзе, тем не менее, посоветовал «не успокаиваться» и отметил, что в Грузию ввезли 235 тыс. доз вакцины от гриппа. Врач призвал жителей страны пройти вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября замглавы Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Паата Имнадзе сообщил, что среди всех видов простудных заболеваний в стране в этом сезоне около 90% вызваны коронавирусом.

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