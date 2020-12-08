Ташкент, , 13:13 — REGNUM В Узбекистан из Сирии вернулись 98 граждан республики, в том числе 25 женщин и 73 ребенка, сообщает 8 декабря издание UzReport.

Отмечается, что очередной этап спецоперации «Мехр» завершился сегодня, 8 декабря. Всех прибывших разместили в медицинских учреждениях, выдали горячее питание и одежду. Специалисты отказывают медицинскую и психологическую помощь.

Профильные ведомства также проведут работу по оформлению и выдаче документов, удостоверяющих личность. Планируется также провести работу по возвращению репатриантов к мирной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне спецслужбы Узбекистана пресекли деятельность террористической группы в Кашкадарьинской области республики. Группа сторонников террористов состояла из 16 человек.

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