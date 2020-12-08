Москва, 8 декабря 2020, 13:14 — REGNUM Наиболее теплой за все время метеонаблюдения стала осень текущего года в России. Об этом 8 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции в Москве.
«Самая теплая осень! С сентября по ноябрь температурный режим, усредненный за эти три месяца, стал самым высоким», — сказал синоптик.
Также он указал, что 2020 год теперь будет находиться в ранге наиболее высоких температурных режимов в осенний период в России.
Кроме того, Вильфанд допустил, что, с большой степенью вероятности, 2020 год может стать самым теплым в России годом, так как, по словам синоптика, за 11 прошедших месяцев была отмечена наиболее высокая температура воздуха.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что погода в центре и на юге Европейской территории России будет солнечной и морозной до конца недели, так как в регион пришёл мощный блокирующий антициклон.