Москва, , 13:14 — REGNUM Наиболее теплой за все время метеонаблюдения стала осень текущего года в России. Об этом 8 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции в Москве.

«Самая теплая осень! С сентября по ноябрь температурный режим, усредненный за эти три месяца, стал самым высоким», — сказал синоптик.

Также он указал, что 2020 год теперь будет находиться в ранге наиболее высоких температурных режимов в осенний период в России.

Кроме того, Вильфанд допустил, что, с большой степенью вероятности, 2020 год может стать самым теплым в России годом, так как, по словам синоптика, за 11 прошедших месяцев была отмечена наиболее высокая температура воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что погода в центре и на юге Европейской территории России будет солнечной и морозной до конца недели, так как в регион пришёл мощный блокирующий антициклон.