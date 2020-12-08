Козельск, Калужская область, , 13:16 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ульяновской области, который обвиняется в убийстве своего земляка и коллеги по работе, сообщили 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место преступления Kaluga.sledcom.ru

В апреле 2020 года в полицию Козельского района поступило сообщение о выпадении мужчины из окна второго этажа в доме, расположенном в поселке Березичский стеклозавод. На следующий день данный мужчина скончался в больнице. В ходе расследования выяснилось, что 32-летний погибший проживал в квартире вместе со своими земляками, мужчины работали на объекте в поселке вахтовым методом. По версии следствия, 18 апреля 2020 года между погибшим и его 32-летним земляком произошел конфликт, который слышали соседи. В квартире находился также третий мужчина, который в это время спал. В ходе конфликта обвиняемый поднял потерпевшего за ноги и вытолкнул из окна. Мужчина ударился о газовую трубу и упал на землю. Злоумышленник был привлечен по делу в качестве обвиняемого, но вину в преступлении не признал, на допросах давал различные показания, склоняющие следствие к версии о несчастном случае. Однако следователи считают доказанным факт совершения убийства.

Результаты молекулярно-генетической экспертизы и других следственных экспериментов свидетельствуют о вине мужчины в гибели своего земляка. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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