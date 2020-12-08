Владимир, , 13:09 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 8 декабря зарегистрировано 353 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены шесть смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 12 тыс. 772 человека.

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