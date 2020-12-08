Белгород, , 13:11 — REGNUM В Белгородской области 8 декабря выявлены 175 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 127 пациентов.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 17 тыс. 612 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 14 тыс. 59 человек. На амбулаторном лечении находятся 2474 человека, в стационары госпитализированы 942 пациента.

В тяжёлом состоянии на ИВЛ — 109 человек.