Владимир, , 13:06 — REGNUM Во Владимирской области 8 декабря подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Всего в области зарегистрированы 14 тыс. 403 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 12 тыс. 772 пациента, в том числе 150 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 353 человек, шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области скончались ещё три пациента с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Во Владимирской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19