Махачкала, , 13:03 — REGNUM Сотрудники полиции нашли в пригороде Махачкалы труп пропавшего Виталия Гасанова — родного брата руководителя администрации главы и правительства Дагестана Алексея Гасанова. На теле мужчины имеются признаки насильственной смерти, сообщили 8 декабря в пресс-службе главного управления МВД по республике.

По данным полиции, 4 декабря, примерно в 16:40, 57-летний Виталий Гасанов вышел из дачного участка в поселке Кривая Балка в пригороде Махачкалы и пропал. Сегодня полицейские обнаружили его тело на берегу реки с ножевым ранением в области грудной клетки.

По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Гасанов был назначен руководителем администрации главы и правительства Дагестана месяц назад. Он сменил на этом посту Владимира Иванова, возглавлявшего администрацию с ноября 2017 года.