Уфа, , 13:06 — REGNUM Семерых жителей Башкирии обвиняют в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков в республике. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

По версии следствия, в прошлом году трое обвиняемых организовали интернет-магазин по незаконной продаже наркотических средств, а также объясняли способы их распространения через тайники. Следователи считают, что они вовлекли еще четверых обвиняемых в качестве розничных и мелкооптовых курьеров.

Отмечается, что их незаконную деятельность стражи порядка пресекли в прошлом году. Во время обысков у фигурантов уголовного дела были изъяты наркотические вещества в крупных размерах и оборудование для расфасовки наркотиков.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по признакам незаконного сбыта наркотиков и покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Сообщается, что все фигуранты уголовного дела — жители Кумертау, Стерлитамака и Мелеуза в настоящее время находятся под стражей, а объем материалов уголовного дела составляет 118 томов. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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