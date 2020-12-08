Омск, , 13:00 — REGNUM В Омске утром 8 декабря начался продолжительный снегопад. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, городские дорожные службы активизировали работы по очистке территорий от снега.

Проезжая часть дорог, мостов и путепроводов обрабатывается противогололёдными материалами. После прекращения снегопада будет проведено полное прометание дорог. Вывозить снег с автомагистралей будут в ночное время. При необходимости дороги будут прометать повторно.

Кроме дорожников город от снега очищают рабочие городских служб благоустройства и озеленения.

8 декабря к работам по всем направлениям привлечено около 200 единиц спецтехники: тракторные щетки, КДМ, пескоразбрасыватели, автогрейдеры. Задействовано 528 рабочих и механизаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 8 декабря ожидается снег, метель.

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