Саратов, , 13:04 — REGNUM Жители Саратовской области все чаще обращаются за информацией о возможности установления 31 декабря выходным днем. Свои комментарии по этому поводу дало министерство труда и социальной защиты области.

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Устанавливать выходной день на предприятии сможет руководство самостоятельно или в ходе переговоров с работниками. При этом должен быть соответствующим образом оформлен внутренний документ, где работодатель по согласованию с коллективом объявит 31 декабря выходным днем, а для работающих сотрудников установят размер оплаты труда в этот день.

ИА REGNUM ранее сообщало, накануне Нового года — 31 декабря — будут работать полный рабочий день более половины жителей России (54%). Не будут трудиться в предпраздничный день 31%. О том, что решение примет работодатель, заявили 36% опрошенных. 20% надеются, что 31 декабря будет сокращенным рабочим днем.

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