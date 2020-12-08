Архангельск, , 12:58 — REGNUM В Архангельске на дистанционное обучение перевели учеников школы №23 — в списке заболевших COVID-19 оказались более 20% учеников. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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«Дистанционное обучение в школе № 23 будет организовано по 17 декабря», — отметила директор городского департамента образования Нина Филимонова.

В остальных школах Архангельска занятия продолжаются в традиционном формате с учетом соблюдения новых правил, которые установлены требованиями Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на дистанционное обучение из-за коронавируса на несколько дней были переведены ученики архангельской школы №10.