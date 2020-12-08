Новосибирск, , 12:55 — REGNUM В Новосибирской области будут продлены новогодние каникулы в школах. Новосибирские школьники будут отдыхать до 17 января. Решение принято на заседании оперативного штаба сегодня, 8 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Предполагается, что продление школьных каникул на одну неделю позволит более планомерно и продуктивно начать третью четверть в штатном формате. Ожидается, что третью четверть все классы начнут в очном режиме.

Ранее министр образования региона Сергей Федорчук сообщил, что зимние каникулы в новосибирских школах начнутся 29−30 декабря 2020 года.

Однако, предполагалось, что на учёбу дети выйдут 9−10 января 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря все школьники Новосибирской области возвращаются к очному обучению.

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