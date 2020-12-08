Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировал слухи о массовом увольнении врачей из Мариинской больницы, лечащей больных с коронавирусом и пневмониями.

Мариинская больница Дарья Драй © ИА REGNUM

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Медик этой клиники в центре Петербурга пожаловался в социальных сетях, что работает в «красной зоне» на износ по 15 часов в сутки с одним выходным, и ни он, ни его коллеги не могут справиться с нагрузкой. В Смольном данную информацию опровергли и отметили, что в больнице ко второй волне пандемии была произведена более рациональная расстановка кадров.

Накануне в социальных сетях разлетелась переписка с неназванным врачом из «красной зоны» Мариинской больницы. С началом второй волны клиника была вновь перепрофилирована под прием пациентов с COVID-19.

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В своем сообщении автор сетовал на адские нагрузки, из-за того что медперсонала не хватает, и профильным врачам не разрешают совместительство, даже если на основной работе они возьмут отпуск. В результате медики из «красной зоны» хотят уволиться.

В свою очередь в комздраве утверждают, что в Мариинской больнице созданы все условия для персонала, работающего в «красной зоне». А труд врачей-совместителей практически не используется в связи с необходимостью соблюдения норм противоэпидемической безопасности: сотрудник не может работать одновременно в «чистом» и ковидном стационаре.

«В помощь врачам и медсёстрам отделений на работу приняты врачи-стажёры и студенты медицинских вузов и колледжей. Всего в больнице работают 1556 сотрудников — больше, чем во время «первой волны», — пояснили в ведомстве.

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В комздраве также отметили, что стационар учел опыт работы весной и летом 2020 года, в результате чего осенью была произведена более рациональная расстановка кадров, позволяющая повысить качество оказываемой медицинской помощи.

«Больница при переходе на работу с ковидными больными сохранила институт «лечащего врача»: один и тот же доктор ведет больного каждый день, выходя на работу с 8 утра до 17 часов вечера. В остальное время работают дежурные врачи. Это позволяет врачам обеспечить качественное ведение больного и контроль за всеми этапами оказания медицинской помощи», — пояснили в комздраве.

Также в помощь врачам-инфекционистам сформированы консультативные бригады хирургов, пульмонологов, физиотерапевтов, медицинских психологов и других специалистов.

«Норма нагрузки на врача сформирована с учетом требований Приказа МЗ России 198н. Часы сверх норматива оплачиваются дополнительно», — резюмировали в ведомстве.

В отдел кадров или администрацию Мариинской больницы массовых обращений с заявлениями об увольнении не поступало.

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