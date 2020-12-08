Новосибирск, , 12:45 — REGNUM В Новосибирской области 11 декабря все школьники возвращаются к очному обучению. Решение принято на очередном заседании оперативного штаба сегодня, 8 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Учитель в классе Edu.gov.ru

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По словам сопредседателя совета руководителей общеобразовательных организаций Новосибирской области, директора новосибирской гимназия №6 «Горностай» Ирины Путинцевой, предложение о переходе с дистанционного формата на очный режим обучения учеников всех классов было обсуждено с директорами школ и родительской общественностью.

«Снижение заболеваемости среди школьников и педагогов произошло во многом благодаря дистанционному режиму и чёткому соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, — прокомментировал заместитель губернатора, председатель оперативного штаба Сергей Нелюбов. — С 7 декабря к учебе вернулись девятые классы, и теперь, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, мы видим, что можем перевести на очный режим и всех остальных школьников».

Отметим, что по состоянию на сегодня, 8 декабря, в Новосибирской области на больничном (ОРВИ, COVID-19 и другие заболевания) находятся около 6,5% педагогических работников.