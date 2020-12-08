Архангельск, , 12:41 — REGNUM За 11 месяцев 2020 года жители Архангельской области добровольно сдали 236 незаконно хранящихся предметов вооружения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

По данным ведомства, жители региона сдали восемь единиц оружия, в числе которых — пистолеты, автоматы и винтовки, 124 патрона и 104 взрывных устройства.

«Общий размер вознаграждения за выдачу незаконно хранящихся предметов вооружения превысил 500 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Среди предметов вооружения много раритетных находок. Например, житель Пинежского района в этом году при ремонт дома обнаружил винтовку, которая принадлежала белогвардейцу. Вознаграждение за сдачу такой находки не превышает восьми тысяч рулей.